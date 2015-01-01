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İşte Özgü Namal'ın 'Nefes'i

Özgü Namal, geçen hafta dünyaya gelen bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Özgü Namal, 10 Nisan'da hipnodoğum yöntemiyle dünyaya getirdiği oğlu Nefes'in fotoğrafını resmi Instagram hesabından paylaştı...
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