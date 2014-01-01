İşte yılın en seksi kadını

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FHM Dergisi 2014 yılının en seksi 100 kadınını seçti.

En ünlü erkek dergilerinden FHM 2014 yılının dünyadaki en seksi kadınları son sayısına ek yaparken 1. sırada Jennifer Lawrence, 2.sırada Michelle Keegan, 3. sırada Rihanna'yı en seksi kadınlar ilan etti.



Beyonce 7., Cheryl Cole 13. Nigella Lawson 21. Kelly Brook 23. Kim Kardashian 38. , Kate Moss 42. Melanie Iglesias 53., Breatney Spears 59., Miley Cyrus 79.,Shakira 87.,Sandra Bullock 93. sırada dikkat çektiler.



En gencinin 20, en yaşlılar arasında Nigella Lawson (54) ve orta yaşlılar arasında Kelly Brook (34) dünyanın en seksi kadınlarıo arasında yer aldı. 100 en seksi kadının seçiminin dijital ortamda FHM okuyucuları tarafından yapıldığı öğrenildi.



(DHA)