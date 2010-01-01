Son yıllarda rol alıp da adının başarıyla anılmadığı bir filmi neredeyse yok. Oyunculuğun yanında senarist, film yapımcısı, yönetmen, yazar ve ressam aynı zamanda.

11.22.63 dizisi Franco’nun da katkısıyla 2016’nın en başarılı yapımlarından biri olarak tarihe geçti mesela. O güne kadar birçok yapımda irili ufaklı roller aldıysa da 2010 yılında Danny Boyle’un yönettiği 127 Saat ile rüştünü ispat eden Franco, geçen ay verilen Altın Küre Ödülleri’nde yönetmenliğini de üstlendiği The Disaster Artist (Felaket Sanatçı)’teki performansıyla Sinema Dalında En İyi Aktör seçildi, ki 2011 yılında Altın Küre, BAFTA ve Oscar’a da aday gösterilmişti. Bu yıl ise beş filmle sinemalara konuk olacak; yakın takipteyiz kendisini.

