James Franco: “Lana Del Rey’le Evlendik”

James Franco ve Lana Del Rey gerçekten evlendi mi?

Geçtiğimiz gün James Franco, hakkında aşk dedikoduları çıkan Lana Del Rey’le evlendiğini açıklayarak olaya son noktayı koydu. Ama bu sadece bir şakaydı. “Aman Tanrım! Evlendik. DALGA GEÇİYORUM!!!” diyen 36 yaşındaki aktör, “West Coast” güzeli, 29 yaşındaki Lana ile çekilmiş siyah beyaz bir fotografını da ekleyerek çıkan dedikodulara bir son vermek istedi.



Tüm bu alaycı tutuma karşı ikili geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmişti. Us Weekly’nin haberine göre; 30 Temmuz’da, New York’ta, James Franco’nun “Child of God” filminin prömiyerine giden Del Rey, gösterimin ardından arkadaşlarıyla birlikte Franco’nun otel odasında yapılan “after party” e katılmıştı. Bir başka kaynak ise Franco’nun şarkıcıyı “büyüleyici” bulduğunu ve “birlikte takılıp bol bol sohbet ettiklerini” söylüyordu.



Daha önce Ahna O’reilly ile birlikte olan Franco’nun adı son zamanlarda Erin Johnson’la geçiyordu. Del Rey’in ise Francesco Carrozzini ile haberleri çıkıyordu.