Romanlardaki gibi bir aşk var mı artık bilmiyorum. Aşkın içinde biraz merak var çünkü, beklemek var, sabretmek, hayal kurmak var. Ben teknolojinin duyguları öldürdüğüne inananlardanım. Kimsenin vakti yok artık. Sabrı yok. Hayat çok hızlı akıyor. İnceliklerle ilgilenemeyecek kadar hızlı. Bugün, kimsenin görmeden, dokunmadan bir aşk yaşayabileceğine inanmıyorum tabii ki. Ama çoğumuzun hayatında buna karşılık bir gençlik aşkı vardır sanıyorum. Benim ilk aşkım öyleydi. Aylarca görmediğim halde, sabah gözümü açtığımda aklıma ilk gelendi. Her telefona ya oysa diye atladığımdı. Evinin önünden geçtiğimde yananışığına bile heyecanlandığımdı.

Aşkta her yol mubah değil. Gurur, hiçbir duygunun arkasında kalamayacak kadar güçlü benim için. Kendimle böbürlenmek için söylemiyorum. Üzülürüm, ağlarım ama evimde...Birçok çeviride ‘Aşk ve Gurur’ olarak yanlış çevrilen ‘Gurur ve Önyargı’ kesinlikle favorim ama son romanı ‘Emma’yı da ayrı severim. İkisinin de okuyucuda bıraktığı izler benzer aslında. En çok Elizabeth ile benzeşiyorum galiba. Ben de etrafımdaki herkesin yüzünde tebessüm bırakmayı, iyi vakit geçirmeyi severim ama en az Lizy kadar da duygusalım ve aşka çok değer veririm. Sevdiğim insanları sahiplenirim ve onları üzenlere karşı ister istemez bir duvar örerim. Lizy kadar olmasa da sevdiğim adama karşı zaman zaman hırçınlaşabilirim.Erkeğin yarattığı güven duygusu, merhamet ve sevildiğini hissetmek kadınları ilişkide güçlü kılar. Çünkü önemli olan önünü görememek değil, gözünün arkada kalmaması.

Aşk her duyguyu barındıran eşsiz bir his. Her duygu gibi melankoli de kaçınılmaz. Aşkı yaşama biçimi herkese göre farklı. Kimisi aşkın melankoli tarafından beslenir kimisi başka taraflarından. Benim ilişki dinamitlerim arasında melankoli yok ama geldiği zaman da git diyemiyorsun, yaşıyorsun tabii... Ama kararında. Jane Austen zamanında aylarca görmeden, dokunmadan sevmek, aşk yaşamak, sadece hayalden beslenerek aşka tutunmak mümkünken şimdi sosyal medya diye bir şey var ki deyip susasım geliyor!