Jennifer Lopez kitap çıkartıyor

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ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, şarkıcılık kariyerini anlattığı otobiyografik bir kitap yazdı...

'Gerçek Aşk' ismini taşıyan kitap, kasım ayının başında ABD'de satışa çıkacak. Twitter'dan kitabının müjdesini veren ünlü yıldız "İlk kitabım True Love 4 Kasım'da yayımlanacak" dedi. Penguin Publishing'in basacağı kitap, ABD'de 30 dolara satılacak. Medyada hiç yayımlanmamış fotoğrafların da yer alacağı kitapta Lopez, anneliğini, sanat hayatını, üzüntülerini, Marc Antony ile biten evliliğini anlatıyor. Kitabın Türkiye'de ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.