Jessica Biel'e sürpriz tatil

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Justin Tmberlake, eşi Jessica Biel ile birkaç günlük bir Bardados tatiline çıktı.

Ünlü şarkıcı yoğun iş programının arasında eşine bir sürpriz yaptı ve onu dünyanın en gözde tatil merkezlerinden birine götürdü.33 yaşındaki Timberlake, tatilde hem işleri yüzünden sık sık ayrı kaldığı eşi Biel ile vakit geçirdi hem de bu tatil aynı zamanda Jessica Biel'in 3 Mart'taki doğum günü için de geç bir kutlama oldu. Ünlü çift böylece bir süre önce haklarında çıkan "ayrılıyorlar", "araları kötü" dedikodularını da ortadan kaldırmış oldu. ABD basınının ileri sürdüğüne göre Justin Timberlake bu kısa tatil için kesenin ağzını da açtı. Barbados'un Sandy Lane bölgesinde lüks bir villa kiraladı Timberlake. Ayrıca günün büyük bir bölümünü de Biel ile birlikte günlüğü bin 125 dolar olan Seaduced adlı lüks bir yatta geçirdi. Bölgedeki diğer tatilciler Justin Timberlake ve Jessica Biel için "kesinlikle birbirlerine çok aşıklar" yorumunu yaptı.