Jessie J'den "Selam" var!

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Jessie J, 3 Temmuz Cuma akşamı Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştireceği konseri için gün sayan hayranlarına bir video üzerinden seslendi. Videoda hayranlarını Türkçe selamlayan yıldız, İstanbul’un favori şehirlerinden biri olduğunu ve gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

Jessie J, Pozitif Live organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğuyla gerçekleştireceği konserde yaza damgasını vuracak bir sahne performansına hazırlanıyor. Milyonlarca albüm satışı ve kazandığı ödüllerle müzik dünyasının en çok takip edilen starları arasında yer alan Jessie J'in “Domino”, “Nobody's Perfect” ve “Price Tag” gibi akıllara kazınan hit parçalarını seslendireceği konserde, dinleyiciler eğlence dolu bir gece yaşayacak.

