Joker filmindeki başrolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar alarak geçen yılın en başarılı oyuncularından biri olan Joaquin Phoenix ve Carol, The Girl with the Dragon Tattoo ile hafızalara kazınan Rooney Mara’nın bir oğlu oldu.

Dünyaya gelen bebekleri için oldukça duygusal bir seçim yapan çift, bebeğin adını River koydu. River Phoenix, Joaquin Phoenix’in 1993 yılında henüz 23 yaşındayken hayatını kaybeden, kendisi gibi oyuncu olan abisinin adı olduğu için bu karar, tüm hayranları için duygusal bir haber oldu. Çift 2012 yılında Her filminin setinde tanışmış ve 2016 yılında Mary Magdalene filminde yeniden birlikte çalıştıktan sonra sevgili olmuşlardı.

River Phoenix, My Own Private Idaho, Stand By Me ve Indiana Jones filminde rol almış, geleceğin parlak oyuncularından biri olarak gösterilirken, ani ölümü herkesi çok üzmüştü. Joaquin Phoeniz sık sık abisini anar ve ne kadar özlediğini röportajlarında anardı.