Agatha Christie’nin ünlü romanı Doğu Ekspresi’nde Cinayet, beyaz perdeye uyarlanıyor. Filmde Johnny Depp de rol olacak.

Kasım ayında Londra’da çekimlerinin başlanacağı belirtilen Doğu Ekspresi’nde Cinayet’in kadrosu açıklandı. Senaryosunu Michael Green’in yazdığı, yönetmenliğini Kenneth Branagh üstlendiği filmde Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley de rol alacak! Depp, Ratchett karakterine hayat verirken Pfeiffer, Mrs. Hubbard, Ridley ise Mary Debenham karakterlerine can verecekler.





Filmde ayrıca Oscar Ödüllü Judi Dench, Lucy Boynton, Tom Bateman, Derek Jacobi, Michael Peņa ve Leslie Odom Jr. da rol alacak.