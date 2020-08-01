The Sun gazetesi, geçtiğimiz yıllarda Amber Heard ve Johnny Depp evliliğiyle ilgili bir makale yayınlamıştı. Bu makalede Depp için eşini dövdüğünün yazılmasıyla mahkeme süreci başlamıştı.

Johnny Depp, film ve reklam anlaşmalarının feshiyle de karşılaşmıştı. Kendisine iftira atıldığını ve imajının zedelendiğini söyleyerek gazeteye dava açan Depp için yakınları ve eski sevgilileri bile medyada kendisini desteklemiş, eski eşi Vanessa Paradis, onun hep sevgi dolu bir insan olduğunu söylemişti.

Dava sürerken hem Depp hem de Heard hakkında ortaya birçok ses kaydı çıkmış, Amber Heard’ün de ilişkide şiddet uyguladığı öğrenilmişti. Yine de tüm bu olaylar Depp’in haklı çıkmasını sağlamadı ve davanın yargıcı Johnny Depp hakkındaki iddiaların doğru olduğunu kabul etti ve iftira davasını The Sun lehine bitirdi.

Bunun üzerine The Sun açıklama yaparak daima şiddete uğrayanların yanında olduğunu belirtirken bu habere çok sevinen Amber Heard ise parti verdi. Bu sırada Depp’in avukatları bu kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.