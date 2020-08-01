Johnny Depp, film ve reklam anlaşmalarının feshiyle de
karşılaşmıştı. Kendisine iftira atıldığını ve imajının zedelendiğini söyleyerek
gazeteye dava açan Depp için yakınları ve eski sevgilileri bile medyada
kendisini desteklemiş, eski eşi Vanessa Paradis, onun hep sevgi dolu bir insan
olduğunu söylemişti.
Dava sürerken hem Depp hem de Heard hakkında ortaya birçok
ses kaydı çıkmış, Amber Heard’ün de ilişkide şiddet uyguladığı öğrenilmişti.
Yine de tüm bu olaylar Depp’in haklı çıkmasını sağlamadı ve davanın yargıcı
Johnny Depp hakkındaki iddiaların doğru olduğunu kabul etti ve iftira davasını
The Sun lehine bitirdi.
Bunun üzerine The Sun açıklama yaparak daima şiddete
uğrayanların yanında olduğunu belirtirken bu habere çok sevinen Amber Heard ise
parti verdi. Bu sırada Depp’in avukatları bu kararı temyize götürmeye
hazırlanıyor.