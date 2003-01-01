Hollywood'un gözde çiftlerinden Johnny Depp ile Amber Heard boşanıyor.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvuran aktris Amber Heard, 52 yaşındaki eşi aktör Johnny Depp'den boşanmak istediğini bildirdi. Depp ve Heard, 2011'de vizyona giren 'Tutku Günlükleri' filminin setinde tanışmış ve yaklaşık 15 ay önce dünya evine girmişti.

Depp, 2003 yılında "Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti", 2004 yılında "Düşler Ülkesi" ve 2007 yılında "Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytani Berberi" filmlerindeki

performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Oscar'a aday gösterilmişti.

