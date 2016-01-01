Son aylarda dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard’ün davası sadece Hollywood’un değil, tüm dünya basınının dikkatini çekmiş durumda. Amber Heard’ün iddiaları, Johnny Depp'in leyhinde ifade veren aktörün eski aşıkları derken, bu dava hayli uzayacak gibi görünüyor. Gelin birlikte Johnny Depp-Amber Heard davasına ayrıntılı biçimde bakalım…

400 milyon dolardan fazla serveti ve Bahamalar'da sahip olduğu bankasıyla bilinen "Karayip Korsanları" film serisiyle kalplere damga vuran aktör Johnny Depp ve eski eşi aktrist Amber Heard ile ilgili 'şiddet' iddiaları durmak bilmiyor. 4 yıl önce boşanma davaları sırasında ilk kez ortaya dökülen fotoğraflar hala tartışılıyor. Devam eden mahkeme süresince 39 sayfalık bir iddianame raporu hazırlandı. Son duruşmaya kadın avukatı ile birlikte giden Amber Heard, mahkemede eski eşinin kendisine yaptığı şiddeti anlattı.



UZAKLAŞTIRMA KARARI

34 yaşındaki Amber Heard, eşinin alkollü olduğu bir gece şarap şişesi ile evdeki eşyaları kırıp yüzüne cep telefonu fırlattığını iddia etmiş, Deep hakkında uzaklaştırma kararı getirilmişti. Heard gözünün morarmış görüntülerini ve evdeki arbededen sonraki fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunmuştu.





'ASIL BEN ŞİDDETE UĞRADIM'

Ancak Johnny Depp ise asıl şiddetin kendisine yapıldığını öne sürmüştü. Ünlü aktrist ve aktör hakkındaki raporlarda ise Heard, Depp'in kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ediyor. Aktör Depp, The Sun gazetesindeki onunla ilgili 'Karısını döven adam" başlıklı yazı nedeniyle gazete sahiplerini dava etmişti. Depp aynı zamanda eski eşi Amber Heard'i 8 yardımcı aktör ve Leonardo DiCaprio ile ilişki yaşamakla da suçlamıştı.



İşte rapordaki Amber Heard'in Depp'e karşı sunduğu diğer iddialar:

- Depp bana defalarca şiddet uyguladı. Suratıma cep telefonu fırlattı. Gözüme yumruk atıp, kolumu incitti. Bacaklarıma ve karnıma tekmeler savurdu.



- Beni tecavüz etmekle tehdit etti. Öldürmekte tehdit etti.



- 3 yıllık evliliğimizde tamamen bir canavara dönüştü.



- Kendimi evlilik boyunca çok aciz ve zayıf hissettim. Bir keresinde bana "Bu evlilikten bizi sadece ölüm ayırabilir. Benden sadece ölerek kurtulabilirsin" dedi.



- Bana suratımı parçalayacağımı ve kimsenin bana bir daha bakamayacağını söyledi. Bunu ucuza yapabilecek kişiler tanıdığını söyledi.



- 30 yaşına girdiğim doğum günümde yani Nisan 2016 tarihinde beni itti, fotoğrafları etrafa savurarak bana küfür etti.



- Özellikle alkol içtikten ve uyuşturucu aldıktan sonra şiddeti dayanılmaz hale geliyordu. İnanılmaz alkol alıyordu ve bir keresinde Avustralya'ya gittiğimizde 3 gün boyunca beni otel odasında rehin aldı. Dışarıya bile çıkamadım ve sürekli şiddet gördüm.



- Balayında bile şiddet gördüm. Gömleğimi boynuma dolayarak beni boğmaya çalıştı.



- Bir keresinde kendi parmağını keserek, aynaya onu aldattığıma ilişkin bir şeyler yazdı.

ALDATMA İDDİASI

Depp ise karısının evlilikleri boyunca onu aralarında Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum dışında kadın yıldız Kelli Garner ile aldattığını öne sürüyor. Depp, "Balkabağı kafalı" olarak itham ettiği Leonardo Di Caprio'nun da karısıyla ilişkisi olduğunu söylüyor.



Depp ve Heard 2016 yılında boşanmıştı ancak şiddet iddiaları mahkemelik oldu. Depp'in bazı yakın arkadaşları ise asıl şiddet görenin aktör olduğunu söyleyerek, "Heard'ün söyledikleri hayal ürünü" diyor. Söz konusu dava devam ediyor ve her iki ünlünün de hayranları davanın nasıl sonuçlanacağını merak ediyor.