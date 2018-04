Julianne Moore, Türkiye'yi tanıtacak!

Turizmde devler ligine giren Türkiye'nin tanıtım yüzü, Hollywood yıldızı Julianne Moore oldu

Türkiye'nin tanıtım yüzü için bir Hollywood yıldızı seçildi. Julianne Moore oldu. Moore şu sıralar Los Angeles'ta, Türkiye'nin yeni tanıtım filminin çekimlerini gerçekleştiriyor.



Turizmde eşitliğin sağlanması ve yüksek gelir elde edilmesi kapsamında deniz - kum - güneş turizminin yanı sıra şehir turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda da çalışmalara hız veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin zenginliğini dünyaya bir Hollywood yıldızıyla anlatacak.



"Kuzuların Sessizliği", "Kaçak" ve Jurassic Park" gibi yapımlarda da rol alan Julianne Moore ile anlaşan Bakanlık, çekimlere kısa süre önce başladı. Çekimler önümüzdeki hafta tamamlanacak ve şubat ayında Türkiye'de gösterime girecek. Julian Moore'da önümüzdeki ay filmin tanıtımı için Türkiye'ye gelecek.



Julianne Moore Manhattan'da, aralarında Caryl Churchill'in "Money and Ice Cream with Hot Fudge" adlı oyunun da bulunduğu birçok Broadway oyununda sahne aldı. "The Edge of Night" gibi TV dizilerinde de görünen Moore, "As the World Turns" adlı dizideki rolüyle Emmy ödülünün sahibi oldu.



Film kariyerine 1990 yapımı Tales From the Darkside : The Movie ile başladı. 1992 yılında The Hand That Rocks the Cradle adlı filmde oynadıktan sonra, kendisi için dönüm noktası olan The Fugitive (Kaçak) filminde rol aldı. Bu filmde Harrison Ford ve Tommy Lee Jones gibi ünlü oyuncuların yanında oynama şansını elde etti. Daha sonra 1995 yılında Hugh Grant ile başrollerini paylaştığı, romantik komedi türündeki Nine Months'da (Dokuz Ay) seyirciyle buluştu. Aynı yıl Sylvester Stallone ile Antonio Banderas'ın da rol aldığı Assassins filminde oynadı.



Moore, 1996'da tanınmış oyuncu Anthony Hopkins'le, ressam Pablo Picasso'nun hayatını konu alan Surviving Picasso adlı filmde seyircinin karşısına çıktı.



Steven Spielberg'in "Jurassic Park: The Lost World" filminde paleontolojist bir kadını canlandırdı. Bunun dışında The Myth of Fingerprints filminde oynayan Moore, 1997 yılında Boogie Nights filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi.



Coen kardeşlerin 1998 yapımı The Big Lebowski filminde zengin bir adamın histerik kızını canlandıran Julianne Moore daha sonra Alfred Hitchcock'un unutulmaz filmi Psycho'nun yeni versiyonunda, Marion Crane rolünde yer aldı. 1999 yılında bir Robert Altman filmi olan Cookie's Fortune ve bir Oscar Wilde uyarlaması An Ideal Husband'da Rupert Everett ile oynayan Moore aynı yıl The End of the Affair filmi ile En İyi Aktris dalında Oscar'a aday gösterildi.



2000 yılında Ridley Scott'un yönettiği ve Kuzuların Sessizliği'nin devamı niteliğindeki Hannibal isimli filmde Anthony Hopkins'le başrolleri paylaşan Moore, 2003 yılında The Hours ve Far from Heaven filmlerinde rol aldı. O yılın Oscar ödüllerinde En İyi Yardımcı Aktris ve En İyi Aktris dalında ödüle aday olarak aynı yılda iki kez ödüle aday gösterilme başarısını yakalayan 9 oyuncudan biri oldu. Far from Heaven filmi ile Venedik Film Festivali'nde En İyi Aktris ödülü (Volpi Cup) kazandı.



