Adını Google’a yazıp hakkındaki haberleri ve görselleri
şöyle bir inceleyen isim Justin Bieber! Fakat kendisi sonuçtan hiç memnun
kalmamış. En üstte çıkan fotoğrafların genelde 2020 yılında yayınlanan
belgeselinin kırmızı halı seremonisinden olduğunu gören şarkıcı, “Fotoğrafların
nasıl bir algoritmayla üst sıralara çıktığını bilmiyorum ama sağlıklı olmak
için çok çaba gösteriyorum ancak insanların beni yasal yollarla sabote etmeye
çalıştığını hissetmek çok yorucu” diyerek durumdan rahatsızlığını belirtti.
Kırmızı halı fotoğrafları genelde ünlü isimlerin zaten poz
vermek amacıyla orada bulundukları için en iyi göründüğü anlar olur ve bu
yüzden sürekli kullanılabilirler. Ama Justin’in buna yorumu, “Bunlar oldukça
sağlıksız olduğum ve Lyme hastalığıyla mücadele ettiğim dönemden, medya bunları
kullanmayı seçiyor ama o zamanlar zor bir dönemden geçiyordum.” şeklinde oldu.
Justin Bieber asks the media to stop using unflattering photos of him when he battled Lyme disease in new video:— Pop Crave (@PopCrave) November 19, 2020
“This was a time when I was really unhealthy...and these are the photos the media tries to run with.” pic.twitter.com/qBHLYjBRjL
Ocak 2020’de düzenlenen galadan sonra defalarca yeni
fotoğraf çekimi yaptığını, basınla bunları paylaştığını ve yenilerinin
kullanılmasını rica ettiği halde yine eski fotoğraflarının kullanılmasını çok
yorucu bulan Justin Bieber, “şu an cildim çok daha iyi görünüyor, medya eski
fotoğrafları kullanmak zorunda değil.” dedi.