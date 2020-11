Adını Google’a yazıp hakkındaki haberleri ve görselleri şöyle bir inceleyen isim Justin Bieber! Fakat kendisi sonuçtan hiç memnun kalmamış. En üstte çıkan fotoğrafların genelde 2020 yılında yayınlanan belgeselinin kırmızı halı seremonisinden olduğunu gören şarkıcı, “Fotoğrafların nasıl bir algoritmayla üst sıralara çıktığını bilmiyorum ama sağlıklı olmak için çok çaba gösteriyorum ancak insanların beni yasal yollarla sabote etmeye çalıştığını hissetmek çok yorucu” diyerek durumdan rahatsızlığını belirtti.

Kırmızı halı fotoğrafları genelde ünlü isimlerin zaten poz vermek amacıyla orada bulundukları için en iyi göründüğü anlar olur ve bu yüzden sürekli kullanılabilirler. Ama Justin’in buna yorumu, “Bunlar oldukça sağlıksız olduğum ve Lyme hastalığıyla mücadele ettiğim dönemden, medya bunları kullanmayı seçiyor ama o zamanlar zor bir dönemden geçiyordum.” şeklinde oldu.

Justin Bieber asks the media to stop using unflattering photos of him when he battled Lyme disease in new video:



“This was a time when I was really unhealthy...and these are the photos the media tries to run with.” pic.twitter.com/qBHLYjBRjL