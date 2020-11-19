menu

close

menu

close

menu

close

Justin Bieber adını Google’a aratırsa ne olur?

Justin Bieber adını Google’a aratırsa ne olur?

Hepimiz adımızı bir kere Google’a yazıp sonuçlarda neler çıktığına baktık ama bunu yapan milyonlarca hayranı olan biri olunca konu hemen dikkatimizi çekiyor.

Adını Google’a yazıp hakkındaki haberleri ve görselleri şöyle bir inceleyen isim Justin Bieber! Fakat kendisi sonuçtan hiç memnun kalmamış. En üstte çıkan fotoğrafların genelde 2020 yılında yayınlanan belgeselinin kırmızı halı seremonisinden olduğunu gören şarkıcı, “Fotoğrafların nasıl bir algoritmayla üst sıralara çıktığını bilmiyorum ama sağlıklı olmak için çok çaba gösteriyorum ancak insanların beni yasal yollarla sabote etmeye çalıştığını hissetmek çok yorucu” diyerek durumdan rahatsızlığını belirtti.

Kırmızı halı fotoğrafları genelde ünlü isimlerin zaten poz vermek amacıyla orada bulundukları için en iyi göründüğü anlar olur ve bu yüzden sürekli kullanılabilirler. Ama Justin’in buna yorumu, “Bunlar oldukça sağlıksız olduğum ve Lyme hastalığıyla mücadele ettiğim dönemden, medya bunları kullanmayı seçiyor ama o zamanlar zor bir dönemden geçiyordum.” şeklinde oldu.

Ocak 2020’de düzenlenen galadan sonra defalarca yeni fotoğraf çekimi yaptığını, basınla bunları paylaştığını ve yenilerinin kullanılmasını rica ettiği halde yine eski fotoğraflarının kullanılmasını çok yorucu bulan Justin Bieber, “şu an cildim çok daha iyi görünüyor, medya eski fotoğrafları kullanmak zorunda değil.” dedi. 

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Güney Koreli K-Pop grubu BTS yeni albüm yayınladı
Angelina Jolie yine yönetmen koltuğunda
Karlie Kloss hamile olduğunu açıkladı
Leonardo DiCaprio son filminin senaristiyle neler yaşadı?
Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanmasından yeni haber
Taylor Swift ve Scooter Braun arasındaki savaş büyüyor
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Güney Koreli K-Pop grubu BTS yeni albüm yayınladı
Angelina Jolie yine yönetmen koltuğunda
Karlie Kloss hamile olduğunu açıkladı
Leonardo DiCaprio son filminin senaristiyle neler yaşadı?
Angelina Jolie ve Brad Pitt boşanmasından yeni haber
Taylor Swift ve Scooter Braun arasındaki savaş büyüyor

En çok okunanlar

Son Eklenenler