Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, gözaltına alındı.
Miami polisi, ünlü şarkıcının "uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
Bieber'in yerel saatle 04.30 sıralarında Miami Beach yakınlarındaki bir caddede, sarı renkli lüks marka aracıyla yarış yaparken yakalandığı belirtildi. Üzerinden sürücü belgesi çıkmayan Bieber'in hala gözaltında olduğu kaydedildi.
Bieber, ocak ayı başında komşusunun evine yumurta attığı şikayetiyle soruşturma geçiriyordu.