Justin cezadan kurtuldu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu kez cezadan kurtuldu.

Son aylarda hakkında açılan davalarda çeşitli cezalar alan Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, bu kez çıktığı mahkemeden cezasız ayrıldı.



Geçen yıl 30 Aralık'ta Toronto'da 4 arkadaşı ile kiraladıkları limuzinin şoförünü dövmekten dolayı hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı, delillerin yetersizliği nedeniyle beraat etti. Mahkeme Savcısı David Mitchell bugünkü duruşmada, sürücünün arkasında kimin oturduğuna ve oturan kişinin de sürücüyü taciz etmek için darp yapıp yapmadığına ait iddiaların, yeteri kadar delillendirilemediğini beyan etti. Bunun üzerine Justin Bieber'ın avukatı Brian Greenspan, müvekkilinin berattını istedi. Bunun üzerine yargıç, ünlü şarkıcıyı delil yetersizliğinden beraat ettirdi.



Ünlü şarkıcı geçen hafta da Ontario eyaletinde evinin yakınlarında hızlı araç kullandığı ve küçük bir kazaya karıştığı için tutuklanmış ve mahkemeye çıkmayı kabul etmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Justin Bieber'ın bu davası da 29 Eylül'de görülecek. Bieber'ın ABD' de Miami kentinde hızlı araç kullanmak ve polise saldırmak suçlarından aldığı muhtelif cezaları bulunuyor.



(AA)