Justin Timberlake baba oluyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu kez dedikodular doğru çıktı...

Justin Timberlake, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla eşi Jessica Biel'in hamile olduğunu duyurdu. Haftalardır Justin Timberlake ve Jessica Biel çiftinin çocuk beklediği dedikoduları gündemi meşgul ediyordu. Timberlake Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla, dedikodulara son noktayı koydu. Paylaştığı fotoğrafta Jessica Biel olduğu tahmin edilen hamile bir kadının karnını öptüğü görülüyor. Yakışıklı yıldız, fotoğrafının altına şu notu yazdı: "Doğum Günü dilekleri için herkese teşekkür ederim. Bu yıl şu ana dek aldığım en güzel hediyeyi alacağım. Sabırsızlanıyorum!"