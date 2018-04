Kalbi artık özgür: Joe Cocker öldü!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

"Unchain My Heart" şarkısı ile milyonların kalbini kazanan Cocker, akciğer kanserine yenik düştü.

Blues ve rock müziğin en önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı Joe Cocker, 70 yaşında hayata veda etti.



Menajeri Barri Marshall, akciğer kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcının son 20 yıldır yaşamını sürdürdüğü ABD'nin Colorado eyaletinde öldüğünü açıkladı.



Gaz tesisatçısı olarak çalışırken farklı ses tonuyla dikkati çeken Cocker, müzik kariyerine 1960'larda bar ve kulüplerde şarkı söyleyerek başlamıştı.



Cocker, 1968'de efsanevi Beatles grubunun "With A Little Help From My Friends" şarkısını yorumlayarak müzik listelerinde ilk sıraya yerleşmişti. Şarkıcı, 1969'da Woodstock festivalindeki performansıyla dünya çapında ün kazanmıştı.



Jennifer Warnes ile söylediği "Up Where We Belong" şarkısıyla 1983'te Grammy'ye layık görülen Cocker, 2011'de de müziğe yaptığı katkılar dolayısıyla İngiliz kraliyet ailesi tarafından Şövalyelik Nişanı ile ödüllendirilmişti.



Rolling Stones dergisinin hazırladığı tüm zamanların en önemli 100 şarkıcısı listesinde 97. sırada yer alan Cocker, 45 yıllık kariyerinde 40'a yakın albüm yayınlamıştı.



"Unchain My Heart" şarkısıyla milyonlarca kişinin kalbini kazanan Cocker, eşi Pam ile 1990'ların başında Colorado eyaletinin küçük bir kenti olan Crawford'ta taşınmış, "Mad Dog" adında bir kafe açmış ve yoksul çocukların eğitimine katkıda bulunmak için vakıf kurmuştu.



Cocker'ın ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.



Beatles grubu üyelerinden Paul McCartney, "John Lennon ve Ringo Starr ile Cocker'ı ilk dinlediğimiz anı hatırlıyorum. Aklımız başımızdan gitmişti. Cocker'ın ölümü, müzik dünyası için büyük kayıp" dedi. (AA)



İŞTE O EFSANE ŞARKI: UNCHAIN MY HEART