''Kaprisliyim ne yapayım''

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Bülent İnal ve Sanem Çelik’in başrolleri paylaştığı “Balık” basına tanıtıldı

Çelik, “13 yıl sonra yeniden Derviş’le çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Filmde balıkçıyı canlandıran Bülent İnal ise “Çekimlerde balık tutmadım. Gerçek hayatımda da zaten tutmam” diye konuştu. Basın mensuplarının soruların yanıtlayan Sanem Çelik; “Uzun bir aradan sonra Beyazperde de olmak dünyanın en keyifli şeyi. Umarım sizde izlerken keyif alırsınız. Bu filmde ben doğayı felaketlerden korumaya çalışan bir vatandaşı canlandırıyorum. Aynı zamanda bir anneyim, kızımı var olan bir hastalığından kurtarmaya çalışıyorum, bunun için doğayı kullanıyorum. Oynamayı çok özlemişim, Derviş Bey aradığında çok heyecanlandım, ikinci kez bana görev verdiği için çok sevindim.” dedi. Sanem Çelik 'Kaprisli bir oyuncu olduğu' iddialarının hatırlatılması üzerine ise “Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. İnsanın böyle bir durumda kendini savunuyor olması çok saçma, böyle bir pozisyona düşüyor olmasıda üzücü ama bunun neden yapıldığını, bu dedikoduların neden çıktığını gerçekten bilmiyorum. Ben çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Sevdiğim işi yaparken orada bir tatsızlık çıkmasını isteyecek belkide en son insanım. Dolayısıyla bir olumsuzluk olduğunda bunu olumluya çevirmeye çalışan bir yapımda var benim. Çok tatlı anılarım vardır, kimseyle de bir arıza yaşamadım şimdiye kadar, ama bu eğer öyle algılanılması da isteniyorsa, böyle ifade edilmek isteniyorsa birileri tarafından yolları açık olsun, diyebileceğim bir şey yok. Ben kendi mesleğim adına hiçbir zaman mutsuz olmayı tercih etmedim. Yaptığım şeyleri size daha güzel yansıtabilmek adına. Ama bu kaprisse kaprisliyim ne yapayım?” dedi.