Eski güvenlik ve koruma görevlisi olarak Kris Jenner ve
Kourtney Kardashian ile çalışan Marc McWilliams, “istenmeyen ve hoş
görülemeyecek cinsel tacizler”e maruz kaldığını bildirdi. Davayı açan eski
çalışan özellikle Kris Jenner’ın onunla cinsel hayatını konuşmaya çalıştığını,
dış görünüşü hakkında yorum yaptığını, romantik ve cinsel ilişki teklif
ettiğini ve defalarca çalıştığı güvenlik şirketine şikayet etmiş olmasına
rağmen Kris’in “rıza dışı fiziksel temas”ta bulunduğunu ifade etti.
Ayrıca, kendisine ve iş arkadaşlarına "müstehcen,
cinsel, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik ve başka türlü ayrımcı yorumlar yaptığına"
tanık olduğunu iddia da etti.
Kris Jenner’ın avukatıysa, Jenner’ın Marc McWilliams ile çok
az etkileşimde olduğunu söyleyerek iddiaları reddederken, McWilliams’ın
arabasında defalarca uyurken yakalandığı için güvenlik şirketinden bir daha
aileye gönderilmemesinin istendiğini belirtti.