Kris Jenner ve en büyük kızı Kourtney Kardashian, cinsel taciz ve uygunsuz davranış nedeniyle dava edildi. Davayı açan eski eski korumaları anne – kızın uygunsuz davranışları olduğunu söyledi.

Eski güvenlik ve koruma görevlisi olarak Kris Jenner ve Kourtney Kardashian ile çalışan Marc McWilliams, “istenmeyen ve hoş görülemeyecek cinsel tacizler”e maruz kaldığını bildirdi. Davayı açan eski çalışan özellikle Kris Jenner’ın onunla cinsel hayatını konuşmaya çalıştığını, dış görünüşü hakkında yorum yaptığını, romantik ve cinsel ilişki teklif ettiğini ve defalarca çalıştığı güvenlik şirketine şikayet etmiş olmasına rağmen Kris’in “rıza dışı fiziksel temas”ta bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca, kendisine ve iş arkadaşlarına "müstehcen, cinsel, cinsiyetçi, ırkçı, homofobik ve başka türlü ayrımcı yorumlar yaptığına" tanık olduğunu iddia da etti.

Kris Jenner’ın avukatıysa, Jenner’ın Marc McWilliams ile çok az etkileşimde olduğunu söyleyerek iddiaları reddederken, McWilliams’ın arabasında defalarca uyurken yakalandığı için güvenlik şirketinden bir daha aileye gönderilmemesinin istendiğini belirtti.