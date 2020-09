En havalı telefonun Blackberry olduğu yıllarda ortaya çıkan Kim Kardashian ve ailesi şimdi milyarlık bir marka değerine sahip. Şimdiyse her şeyin başladığı Keeping Up With The Kardashians ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Sosyal medyanın olmadığı, akıllı telefonların hayatımızı ele geçirmediği ve her yeri çılgınca selfie’lerin doldurmadığı o yılları hatırlıyor musunuz? En havalı telefonun Blackberry olduğu yıllarda ortaya çıkan Kim Kardashian ve ailesi şimdi milyarlık bir marka değerine sahip. Şimdiyse her şeyin başladığı Keeping Up With The Kardashians ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian West (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 May, 2020, 6:13ös PDT ) Kim Kardashian’ın birkaç skandalın ardından E! kanalıyla başrolde olduğu bir reality show çekeceği duyurulduğunda çoğunluk Kim’i sadece Paris Hilton’ın arkadaşı ve stilisti olarak tanıyordu. Bir de babası O.J. Simpson davasının avukatlarından biri olan Robert Kardashian’dı. Sonra eğlence sektörünü sanki kendi kurmuşçasına başarılı oldu ve bu sadece kendisine değil ailenin tüm üyelerine şöhret, başarı ve zenginlik getirdi. Kourtney, Khloe, Kim ve anneleri Kris ile küçük kız kardeşleri Kendall ve Kyle, ailenin parlayan yıldızlarına dönüştü. Öyle ki her biri kendi markalarını kurdu, anlaşmalar yaptı ve magazinin en verimli haber kaynakalrına dönüştü. Kylie Jenner, kurduğu kozmetik markasıyla en genç milyarder bile oldu. Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian West (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Eyl, 2020, 2:34ös PDT ) Yani anlayacağınız artık kimsenin reality show ile uğraşacak ne vakti var ne de hevesi. Aslında birkaç yıl önce de vazgeçebilirlerdi ancak belki de 20 sezonda tamamlamayı tercih ettiler. Belki de Kim Kardashian’ın eşi Kanye West’in psikolojik problemleri şovun çekilmesine engel oldu. Her ne kadar E! bu iddiaları yalanlasa da tek bildiğimiz 14 yılın ve 20 sezonun ardından Keeping Up With The Kardashians bitti!