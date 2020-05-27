Sosyal medyanın olmadığı, akıllı telefonların hayatımızı ele
geçirmediği ve her yeri çılgınca selfie’lerin doldurmadığı o yılları hatırlıyor
musunuz? En havalı telefonun Blackberry olduğu yıllarda ortaya çıkan Kim
Kardashian ve ailesi şimdi milyarlık bir marka değerine sahip. Şimdiyse her
şeyin başladığı Keeping Up With The
Kardashians ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Kim Kardashian’ın birkaç skandalın ardından E! kanalıyla
başrolde olduğu bir reality show çekeceği duyurulduğunda çoğunluk Kim’i sadece
Paris Hilton’ın arkadaşı ve stilisti olarak tanıyordu. Bir de babası O.J.
Simpson davasının avukatlarından biri olan Robert Kardashian’dı. Sonra eğlence
sektörünü sanki kendi kurmuşçasına başarılı oldu ve bu sadece kendisine değil
ailenin tüm üyelerine şöhret, başarı ve zenginlik getirdi.
Kourtney, Khloe, Kim ve anneleri Kris ile küçük kız
kardeşleri Kendall ve Kyle, ailenin parlayan yıldızlarına dönüştü. Öyle ki her
biri kendi markalarını kurdu, anlaşmalar yaptı ve magazinin en verimli haber
kaynakalrına dönüştü. Kylie Jenner, kurduğu kozmetik markasıyla en genç
milyarder bile oldu.
Yani anlayacağınız artık kimsenin reality show ile uğraşacak
ne vakti var ne de hevesi. Aslında birkaç yıl önce de vazgeçebilirlerdi ancak
belki de 20 sezonda tamamlamayı tercih ettiler. Belki de Kim Kardashian’ın eşi
Kanye West’in psikolojik problemleri şovun çekilmesine engel oldu. Her ne kadar
E! bu iddiaları yalanlasa da tek bildiğimiz 14 yılın ve 20 sezonun ardından
Keeping Up With The Kardashians bitti!