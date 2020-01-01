2020 yılı bir yandan yepyeni bir hayat tarzına bizi alıştırırken diğer yandan birçok ünlü bebeğin yola çıkmasını sağladı. Bu sefer hamileliğini duyuran isim ünlü süper model Karlie Kloss oldu.

Sosyal medya hesabında “Good morning baby” (Günaydın bebek) diyerek bir video paylaşan Karlie Kloss, 2018 yılında evlendiği iş adamı ve yatırımcı Joshua Kushner ile ilk bebeklerinin haberini hayranlarına vermiş oldu.

Kloss ve Kushner’ın ilişkisi kimi zaman Kushner ailesinin gelin adayı Karlie’yi onaylamamalarının gündeme gelmesiyle sık sık magazin dünyasının ilgisini çekiyordu. Bunun en önemli nedenlerinden biri de Josh’ın abisi Jared Kushner’ın, Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile evli olup bir de Trump’ın kendisine danışmanlık yapmasıyla ilgiliydi. Karlie ise Democrat partiye daha yakın olmasıyla tanınıyor ve politik olarak görüşlerini sık sık medyada da dile getiriyordu. Bununla birlikte Karlie’nin Musevi olmaması da başka bir problemdi. Ivanka Trump da evlenmeden önce Musevi olmuş ve aileye öyle katılmıştı ancak Karlie de aynısını yapmasına rağmen ona ve Ivanka’ya ailenin bakış açısı en başından beri farklıydı. Çünkü Ivanka, Trump ailesinden geliyordu, oldukça prestijli bir okuldan mezun olmuştu ve emlak zengini bir ailenin kızıydı. Karlie ise bir banliyöde büyümüş, Josh ile sevgililiğinin ilk yıllarında henüz üniversiteye bile başlamıştı. İlişkilerinin başında, Josh’ın abisi Jared’in bir sohbette “Bu durumla ilgileniyoruz, Yahudi olmayan biriyle sevgili olması hoşumuza gitmiyor. Üstelik Karlie o kadar zeki de değil.” dediği konuşuluyordu.





Aksine Karlie Kloss henüz 22 yaşındayken bilgisayar programla öğrenmek için bir süre modelliğe ara vermiş, bu arada eğitime ulaşma şansı olmayan kız öğrenciler için burs vermeye ve aynı zamanda yaptığı kurabiyelerle yardım topladığı bir vakıf kurmuştu. Üstelik bunları yaparken mesleğinin zirvesindeydi! Her ne kadar Kushner ailesi Karlie ile tanışmayı altı yıl boyunca reddetse de sonunda genç çiftin evlenme kararlarına karşı çıkmadılar ve aile yavaş yavaş da olsa Karlie’yi benimsedi.

2018 yılında evlenen çift, 2020 yılında hamilelik haberi veren birçok aileden biri oldu! Daha önce Elsa Hosk, Emma Stone, Emma Roberts, Ashley Tisdale, Jessica Szohr, Mandy Moore, Prenses Eugenie, Rose Leslie, Hilary Duff ve Emily Ratajkowski hamile olduklarını duyurmuştu.