Karşınızda Bülent Wongsoy!

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Singapur'da Çini sanatı üzerine eğitim alan Ming Wong, Bülent Ersoy'un tıpa tıp benzeri oldu

Cebinizdeki telefonun, giydiğiniz ayakkabının taklidini kusursuz yapan Uzakdoğulular sınırları zorlamaya devam ediyor. İlk kez bir Türk divanın da çakması çıktı. Singapur asıllı Ming Wong, kendini Bülent Ersoy'a benzeterek 'Bülent Wongsoy' isimli bir karakter yarattı.



FİLMİNİ DE ÇEKECEK

Singapur'da Çini sanatı üzerine eğitim alan Ning Wong, Bülent Ersoy'un tıpa tıp benzeri oldu. Singapurlu sanatçı, Almanya'da televizyonlara çıkarak şarkı söyledi, 'Bülent Wongsoy şovu' yaptı. Bülent Ersoy'un hikayesini beyazperdeye almaya karar veren Wong, filmin yönetmenliğinin yanı sıra başrol oyunculuğunu da üstlendi. Bülent Ersoy'un 1980'li yıllarda askeri darbe sürecindeki yaşadıklarını da kameraya alan Wong, Bülent Ersoy'un albüm kapaklarının benzerlerini yaptı. Berlin'de yaşayan Wong geçen ay internet sitesinde yayınladığı Almanca, İngilizce ve Türkçe mesajında ise Bülent Ersoy'un hayatından kesitler sunarak "Değerli kardeşlerim. Benim adım Bülent Wongsoy. Ben bir divayım. Berlin'de bu kimsenin umrunda değil ama bugün size hikayemi anlatmak istiyorum. Beni susturmayı denediler. Ama sesimi duyurmaya devam edeceğim. Benim şarkılarım sonsuza kadar yaşayacak" diyor.



VENEDİK'TEN ÖDÜL ALDI

Ünlü diva Bülent Ersoy'un sadece yüz veya saç şeklini değil, kostümlerini de benzeten hatta aynı küpeyi kullanan Uzakdoğulu sanatçı, Singapur'da Nanyang Academy'de güzel sanatlar eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra Londra'daki School of Art'ta eğitimini devam ettiren Wong, projelerini Japonya'dan Avusturya'ya kadar bir çok ülkedeki festivallerde vitrine çıkardı. Liverpool Bienali ve Toronto Film Festivali'ne de katılan sanatçı, 53'üncü Venedik Film Festivali'nde özel ödül aldı.