Kate Middleton yine hamile!

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İngiltere Kraliyeti'nin ikinci varisi Prens William ve eşi Kate Middleton ikinci çocuklarını bekliyor.

İngiltere Kraliyeti'nin ikinci varisi Prens William ve eşi Kate Middleton ikinci çocuklarını bekliyor.



Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kate'in ikinci çocuğuna hamile olduğu duyuruldu. Çiftin geçen temmuz ayında Prens George adını verdikleri bir oğulları olmuştu.



Yeni doğacak bebek, Kraliyette tahtın dördüncü varisi olurken Prens William'ın kardeşi Henry'yi de 5'inci sıraya atmış olacak. Kate ve William'ın ilk çocukları Prens George henüz 14 aylık. Doğumu İngiltere'de büyük heyecan yaratan küçük prens, halen ülkenin en popüler ve en çok konuşulan bebeği unvanını sürdürüyor. (DHA)