Kate Middleton'a mini yasağı!

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Kraliçe'den Kate Middleton’a mini etek yasağı geldi...

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın uçuşan eteklerine Kraliçe Elizabeth’ten yasak geldi. Kraliçe, Middleton’ın daha muhafazakar ve asil bir giyim tarzına dönmesi gerektiğini söyledi. Düşes artık tıpkı Lady Diana gibi elbiseler tercih edecek.



Rüzgardan sürekli havalanan eteklerin yerini dar ve dizde biten daha muhafazakar etek ve elbiseler alacak. Gardrobu yenilenecek olan Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın önümüzdeki günlerde yapacağı yurt dışı gezilerinde şu ana kadar kullandığından daha uzun elbiseler giymesi bekleniyor. Kate Middleton'ın yeni giyim tarzı Lady Diana gibi olacak.