Kate Moss ay-yıldızlı broşla Londra gecelerinde

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Top model Kate Moss katıldığı bir partide göğsündeki ay-yıldızlı broşla dikkat çekti

Amerikalı Otelci Andre Balazs Hollywood’daki Chateau Marmont ve New York’taki The Mercer otellerinin ardından Londra ’da açtığı Chiltern Firehouse için bir parti verdi. Partiye Kate Moss dışında Naomi Campbell, Lilly Allen, James Middleton, Donna Air gibi şöhretler katıldı. Kate Moss’un eşi Jamie Hince de, top modeli partide yanız bırakmadı. Tatillerini Bodrum’da geçiren ünlü İngiliz modelin, Türkiye ’yi tanıtıcı bir broş takması merak konusu oldu