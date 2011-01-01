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Kate Moss boşanıyor!

Kate Moss ve Jamie Hince evliliği bitti.
Ünlü model Kate Moss ile Jamie Hince boşanma kararı aldı. 

2011 yılında evlenen ünlü çiftin evliliklerinin 'dönüşü olmayan bir noktaya gelmesi nedeniyle' bittiği ifade edildi.
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