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Kate Moss'un tahtına aday: Cara Delevingne

22 yaşındaki ünlü İngiliz model Cara Delevingne, Kate Moss'un tahtına aday gösteriliyor.
12 Ağustos 1992'de doğumlu olan 1.77 boyundaki model, kalın kaşlarıyla da dikkat çekiyor...
  Fotogaleri: Cara Delevingne
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