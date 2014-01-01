Katy Perry: Erkeğe ihtiyacım yok!

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29 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry, son günlerde yaptığı iddialı açıklamalarla konuşuluyor.

Katy Perry, coşkulu açıklamalarıyla gündem oldu: “Bir erkeğe ihtiyacım yok. Neil ve David bana yeter! 2014’teyiz! Gelecekte yaşıyoruz ve herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Olacağını da sanmıyorum ama bana yeter.” Perry, ne olur ne olmaz diye açıklamalarına şunu da ekledi: “Bir erkek düşmanı değilim. Erkekleri severim. Ama birisi kendini tanıtamıyorsa bile onun için bir seçenek var.”



Annelikle de ilgili konuşan Perry, “Anneliği doğru zamanda yapmak istiyorum. Bu da önümüzdeki iki sene içinde mümkün gözükmüyor. Kızkardeşimin kendini çocuklarına nasıl adadığını, günün 24 saati onlarla nasıl ilgilendiğini görüyorum. Belki önümüzdeki beş yıllık plan dahilinde olabilir ama şu an yüzde 100 olarak dikkatimi buna veremeyeceğim. Çocuğumu turnelerime götürmek istemem” dedi. Katy Perry’nin kız kardeşi Angela Hudson, şubat ayında kızını dünyaya getirmişti.



Bu arada, Perry Russell Brand’le biten evliliği sonrasında ‘duygusal bir travma’ yaşadığını da sözlerine ekledi: “Bir rüyada ölmek gibiydi. Ben bir peri masalındaydım ve sonrasında gerçekler öyle olmadı.”