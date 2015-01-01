Katy Perry H&M'in yılbaşı kampanyasının yıldızı oldu

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H&M, pop ikonu Katy Perry’nin yılbaşı kampanyasının yıldızı olacağını duyurdu.

Katy Perry, H&M’in yılbaşı dönemini stil, neşe ve biraraya getirici havasıyla kutlayan uluslararası TV ve basılı medya kampanyasında yer alacak. Kampanya Kasım 2015’te başlayacak.

"H&M, şahsi tarzımı ilk oluşturmaya başladığım zamanlarda gittiğim yerlerden biriydi. Yıllar içerisinde gardırobuma severek H&M parçaları katmaya devam ettim. Yılbaşı dönemiyle ilgili en çok sevdiğim şeylerden biri rahat ve şirin giyinebiliyor olmamız ki, H&M bunu her bütçeye uygun kılmakta çok başarılı. Dünyaya Jonas Åkerlund ve Dan Jackson’la birlikte neler yarattığımızı göstermek için sabırsızlanıyorum" diyor Katy Perry.