Kayahan geceye damgasını vurdu

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Türkiye Müzik Ödülleri töreninde Kayahan, ayakta alkışlanan bir konuşma yaptı.

Türkiye Müzik Ödülleri dün gece İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Mustafa Ceceli'ye ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Kayahan mesaj dolu bir konuşma yaptı. Ünlü sanatçı "Ödül gecelerinde benim sıkça rastladığım eşime anneme babama gibi teşekkürler olur. Ben bugün değişik ama ihtiyaç olan bir şeyi söyleyeceğim, burada birlikte toplanmamıza ve burada böyle şeyler yaşamamıza sebep olan bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz rahmet ve selamlar olsun..." dedi.

Kayahan'ın konuşması ayakta alkışlandı.