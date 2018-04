Kayahan hayatını kaybetti!

Bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi gören Kayahan bu sabah vefat etti.

Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarı Kayahan Açar, yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 66 yaşında hayatını kaybetti. Kayahan'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, Kayahan'ın hastalığının ilerlemesi sonucu oluşan solunum yetmezliği ve bunun beraberinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Alınan bilgiye göre, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kayahan, bu sabah (3 Nisan) saat 07.00 sıralarında vefat etti.



Kayahan, uzun zaman sonra, Beşiktaş Belediyesi'nce düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde eşi İpek Açar ve Nilüfer'le hayranlarının karşısına çıkmıştı.



Kayahan'ın hayatı

Sanatçı Kayahan, 29 Mart 1949'da İzmir'de dünyaya geldi.



Çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara'da geçiren Kayahan, daha sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'dan sonra uzun süre Balıkesir-Gömeç'teki İnta Sevgi Köyü'nde Geceler Caddesi ve Mavilim Caddesi'nin kesiştiği Hülyam Çıkmazı'nda yaşadı. Bu köydeki bütün cadde ve sokaklar, Kayahan'ın şarkılarının isimlerinden oluştu.



Bugüne kadar 3 adet 45'lik, 1 longplay, 13 kaset ve CD ile bir single çıkaran ödüllü sanatçı, 1986'da "Geceler" şarkısıyla ilk büyük ödülünü "Altın Portakal"la elde etti. 1989'da Eurovision Şarkı Yarışmasında "Gözlerinin Hapsindeyim" ile Türkiye'yi temsil eden Kayahan, 1991'de çıkardığı "Yemin Ettim" albümüyle büyük başarı yakaladı.



"Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz" sloganıyla tanınan sanatçı, bugüne kadar, "Benim Şarkılarım", "Siyah Işıklar", "Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Son Şarkılarım", "Benim Penceremden", "Canımın Yaprakları", "Emrin Olur", "Beni Azad Et", "Gönül Sayfam", "Ne Oldu Can", "Kelebeğin Şansı", "Biriciğime" ve "365 Gün" isimli albümleri sevenleri ile buluşturdu.



"Sarı Şekerim", "Vazgeçmem", "Aman", "Ben Anadolu Çocuğuyum", "Allahım Neydi Günahım", "Emrin Olur", "Bir Aşk Hikayesi", "Beni Azad Et", "Ölmem mi Lazım", "Tek Delikli Kaval", "Gözlerinin Hapsindeyim" isimli şarkıları Nilüfer'in yanı sıra pek çok ünlü sanatçı tarafından yorumlanan Kayahan, yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser verdi.



Başarılı sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanserine yakalandı, hastalık 2005 ve 2014'te tekrar etti.



Kayahan, 1997'de İpek Tüter ile evlenen sanatçının Beste ve Aslı Gönül isimli iki kızı bulunuyor. (AA-DHA)