Kayıp uçağın yerini Courtney Love buldu!

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Oyuncu ve şarkıcı Courtney Love geçtiğimiz günlerde kaybolan Malaysia Airlines uçağını bulduğunu iddia etti.

Nirvana grubunun efsane solisti Kurt Cobain'in karısı olarak bilinen Courtney Love, Facebook sayfasında ilginç bir paylaşımda bulundu.

Courtney Love uydudan alınan görüntüleri inceleyerek kendi çapında yaptığı küçük bir araştırmayla Malaysia Airlines'ın kayıp uçağının yerini belirlediğini iddia etti.İncelediği fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşan güzel yıldız fotoğrafın altına ise şu notu ekledi: ‘İşin uzmanı değilim ama yaklaştığınız zaman bu fotoğrafta uçağı ve deniz yüzeyindeki yağ tabakasını görebilirsiniz.’