Kaza mı, intihar mı?

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Tanınmış sinema oyuncusu Harika Avcı bir süredir kaldığı Bostancı'daki otel odasında silahla yaralandı. Avcı'nın intihara teşebbüs ettiği iddia ediliyor.

SİLAH SESİ DUYULDU

Edinilen bilgiye göre sanatçının kaldığı odadan sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri Harika Avcı'yı kanlar içinde buldu.



HASTANEYE KALDIRILDI. HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Avcı, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı, göğüs ve kolundan yaralandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürürken, olayda kullanılan silah Avcı’nın ‘şiddet nedeniyle’ 2 kez boşanma davası açtığı ve halen ayrı yaşadığı eşine ait çıktı. Avcı’nın, polise verdiği ifadesinde “Yanlışlıkla kendimi vurdum” dediği öğrenildi. (DHA)