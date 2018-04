Kazım Koyuncu aramızdan ayrılalı 10 yıl oldu...

Bugün 25 Haziran... 'Şair ceketli çocuk', 'Karadeniz'in asi çocuğu' Kazım Koyuncu aramızdan ayrılalı tam 10 yıl oldu.

10 yıl önce kansere yenik düşen ve 25 Haziran 2005'de henüz 34 yaşındayken hayatını kaybeden Kazım Koyuncu'dan geriye onlarca güzel türkü kaldı... Geleneksel Karadeniz müziğini rock ezgilerle sentezleyerek yorumlayan ve her kesimden insana Karadeniz müziğini sevdiren Koyuncu, şöyle demişti;



"Bu arada, hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar'a, ateş hırsızlarına, Ernesto "Çe" Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."



Kazım Koyuncu'dan geriye 3 albüm (Viya, Hayde, Dünyada Bir Yerdeyim) ve Gelevera Deresi, Didou Nana, Ben Seni Sevduğumi, Hayde, Ella Ella, Narino, Dİvane Aşık, Hey Gidi Karadeniz gibi yüzlerce türkü kaldı...