Kefaletle serbest!

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Uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı için Miami'de gözaltına alınan Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, çıkarıldığı mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Miami Beach yakınlarındaki bir caddede, yerel saatle sabah 04.30 sıralarında lüks marka aracıyla yarış yaparken yakalanan Bieber, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemece 2 bin 500 dolar kefaletle serbest kaldı. Bieber, mahkum kıyafeti giydirilerek çıkarıldığı mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etti.



Esrar kullandığı ve uyuşturucu ilaç aldığı belirtilen Bieber'in üzerinden çıkan sürücü belgesinin de süresinin dolduğu kaydedildi. Bieber'in yarış yaptığı diğer aracın sürücüsünün de R&B şarkıcısı Khalil Sharief olduğu öğrenildi.



(AA)