Kelly Brook nişanlandı!

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İngiliz model ve spiker Kelly Brook, David McIntosh ile sürpriz bir şekilde nişanlandı.

Geçtiğimiz haftalarda ayrılan, kısa süreli ayrılığına ardından yeniden barışan Kelly Brook, David Macintosh çifti, ani bir kararla nişanlandı.

McIntosh, hiç beklemediği bir anda Brook'a evlenme teklif etti. Önce şaşkınlıktan 'donup kalan' Brook, sadece üç saniye içinde bu teklifi kabul etti. Kelly Brook'un bu kadar hızlı şekilde nişanlanması hayranlarını da şaşırttı. Çünkü Brook ile McIntosh, sadece 3 aydır birlikteler ve bu süre içinde bir kez de ayrılıp barıştılar.