Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

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Kenan Işık'ın tedavisi Almanya'da devam ediyor.

Beyin kanaması geçiren ve uzun süre İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu Kenan Işık, tedavisinin devamı için Almanya'nın Allenzbach kentindeki Schmieder Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.



Sağlık Bakanlığı'na ait özel bir ambulans uçak ile Baden-Württemberg eyaletindeki Friedrichshafen kentine getirilen Kenan Işık'ın buradan özel ambulansla, karayoluyla kliniğe getirildiği öğrenildi.



Nöro rehabilitasyon kliniğine götürülen Işık'ın tedavisine burada devam edileceği belirtildi. Mükemmel bir manzarası olan hastane, göl kıyısında ve ormanın tam içerisinde yer alıyor.



Bu merkezde nöro rehabilitasyon tedavisi göreceği açıklanan Işık'ın doktoru Prof. Cengiz Başkent, kesinlikle medyayı görmek istemediklerini ve hiçbir şekilde medyaya bilgi vermeyeceklerini, hastane yetkilileri aracılığıyla gazetecilere iletti. Hastane yetkililerinin de gazetecilerin ilgisi nedeniyle, görüntü ve fotoğraf aldırmamak için çaba sarfettikleri görüldü.



Kenan Işık 21 Mart'da dengesini kaybederek düşmüş ve beyin kanaması geçirmişti.



(AA)