Kenan Işık'ın sistemik organ fonksiyonları yönünden stabil olması nedeniyle servis odasına çıkartıldığı bildirildi.





21 Mart günü kaldığı otelin saunasında fenalaşarak düşen ve başını sert zemine çarparak beyin kanaması geçiren teyatro sanatçısı Kenan Işık yaklaşık 2 aydır tedavi altında olduğu yoğun bakım servisinden normal servis odasına çıkarıldı.Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kenan Işık'ın sistemik organ fonksiyonları yönünden stabil olması nedeniyle bugün servis odasına çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada şöyle denildi:"Kenan Işık'ın bilinci kapalı olmasına rağmen, bulguları itibariyle yaşam tehlikesi şu anda bulunmamaktadır. Ancak ciddi beyin hasarı nedeniyle hastanemizde rehabilitasyon programı devam etmektedir. Servisimizde yoğun bakım uzmanlarının gözetiminde olan hastamızın rehabilitasyonu, fizik tedavi uzmanları tarafından sürdürülmektedir. Henüz ziyaretçi kabul edilmemektedir."(DHA)