Kimdir bu Kendall Jenner? Yakından bakalım...

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Kısa sürede moda endüstrisinin en çok talep gören ve en çok kazandıran modellerinden olacaktı... Kardeşleri gibi o da sosyal medyanın en etkili isimlerinden ve en iyi moda e-ticaret influencerı olarak kabul ediliyor. Jenner çok geçmeden kendi giyim, aksesuar ve makyaj markalarını da satışa sunacaktı...