Kendall Jenner'dan özel istekler

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Antalya'dakatılacağı Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 9 Haziran'da podyuma çıkacak ünlü top model Kendall Jenner, güvenlik konusunda özel isteklerde bulundu.

Antalya'da bulunacağı süre içinde yanına Dosso Dossi görevlilerinin dışında kimsenin yaklaştırılmamasını isteyen Jenner, biri 24 saat otel odasının kapısında olmak üzerine toplam 6 yakın koruma istedi.

Mankenlik kariyerinde hızla ilerleyen ve dünyanın en ünlü top modelleri ile aynı podyumları paylaşan Kendall Jenner'dan önce istekleri gelmeye başladı. Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'ın üvey kız kardeşi olan ve otoriteler tarafından moda dünyasının 'yeni top modeli' olarak adlandırılan 19 yaşındaki Kendall Jenner, güvenlik konusunda özel isteklerde bulundu.

Antalya'da bulunduğu süre içinde kendisini koruması için 6 yakın koruma talep eden Kendall Jennar, korumalar için de kriterlerini belirledi. Menajeri aracılığıyla isteklerini Dosso Dossi yetkililerine ileten Jenner, korumalarının yakın dövüş konusunda uzman ve bu konuda tecrübeli olmalarını istedi. Referans listesi de isteyen Jennar, en az bir korumanın otel odasının kapısında 24 saat beklemesini talep etti.

Bu istek üzerine hemen harekete geçen Dosso Dossi yetkilileri, aralarında megastar Tarkan'ın da olduğu çok sayıda ünlünün yakın korumalığını yapan Süleyman Levent Ağaoğlu ile anlaştı.

9 Haziran'da Antalya Expo Center'da düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak olan Kendall Jenner, 4 ayrı kıyafet sunacak.

(DHA)