Antalya'da dün defileye çıkan ABD'li ünlü top model 19 yaşındaki Kendall Jenner, bu sabah özel uçakla gittiği Kapadokya'da balon turuna katıldı ve cep telefonuyla selfie yaptı.





Dosso Dossi Fashion Show için önceki akşam Antalya'ya gelen ve dün podyuma çıkarak muhteşem bir şova imza atan ünlü top model Kendall Jenner, ani bir karar ile bu sabaha karşı Kapadokya'ya gitti. Defile sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'yi çok sevdiğini ve tatil için tekrar gelmeyi istediğini belirten Kendall Jenner, Antalya dönüşü gideceği Hong Kong'daki seyahatinin iptal olması üzerine programını değiştirdi. Bu sürpriz değişikliği fırsata çeviren Kendall Jenner, adını çok duyduğu ve merak ettiği Kapadokya'ya gitmek istediğini Dosso Dossi Fashion Show yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine kiralanan özel bir uçak ile dün sabah 04.30'da Antalya'dan hareket ederek Kapadokya'ya giden Kendall Jenner, Ürgüp'te kendisini bekleyen balon ile tur yaptı. Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini belirten Jenner, havada kaldığı yaklaşık bir saat içinde bol bol fotoğraf çekti, selfie yaptı.Her seferinde gördükleri karşısında çok etkilendiğini, böyle bir büyük şovun parçası olduğu için mutlu olduğunu ve Türkiye'ye yi çok sevdiğini belirten Kendall Jenner, sadece tatil amacıyla Türkiye'ye geleceğini Kapadokya'da da tekrarladı.Kapadokya'ya hayran kaldığını belirten ünlü model, balon turu sonrasında kendisini bekleyen özel uçak ile tekrar Antalya'ya döndü. Jenner, öğleden sonra ABD'ye dönmek üzere İstanbul'a uçacak. (DHA)