Ünlü oyuncu Eva Longoria 39. yaşını kutladı

Kırklı yaşlarına yaklaşan Eva Longoria, kendini hiç bu kadar seksi hissetmediğini ifade etti. Longoria doğum gününü Florida'nin Miami şehrinde düzenlediği bir parti ile kutladı. Hollywood'un ünlü isimleri yıllar geçtikçe yaşlanma paniği yaşarken Eva Longoria tam tersine gün geçtikçe kendini daha iyi hissettiğini söyledi. Longoria bir süredir Televisa kanalı yöneticisi Jose Antonio Baston ile birlikte.

Umutsuz Ev Kadınları' dizisi ile tanınan güzel oyuncu Eva Longoria geçtiğimiz günlerde 39. yaş gününü kutladı.