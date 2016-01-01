Dünyanın
en çılgın milyarderi olarak tanınan Sir Richard Branson, İstanbul TALKS Inspired 2016
konferansına konuşmacı olarak katıldı. Uzay mekiği lansmanından, dünyanın bir
köşesindeki yardım aktivitesine kadar hayatının her anında Mavi jean’lerini
giyen Branson, konferans sonrasında Mavi’nin marka yüzü Kerem Bürsin ile bir
araya gelerek sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.
Buluşmanın ardından, Kerem Bürsin sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Dünyaya gelmiş geçmiş en başarılı girişimcilerden biri, tutku dolu hümanist ve ilham veren Sir Richard Branson’ı dinleme ve tanışma fırsatım oldu. Son 50 yıldır yaptığı işler ve projeler sayesinde hayatımıza bir şekilde dokundu ve inanılmaz bir tutkuyla dokunmaya devam ediyor. Aynı zamanda büyük bir Mavi hayranı. Devamlı büyük bir istikrarla dünyamızı daha iyiye doğru ittiğiniz için teşekkür ederim.” Kerem Bürsin ve Richard Branson’ın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.