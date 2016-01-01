Yaratıcı fikirleriyle bugüne dek pek çok alanda sıra dışı girişimlere imza atan Richard Branson, Kerem Bürsin ile buluştu!

Dünyanın en çılgın milyarderi olarak tanınan Sir Richard Branson, İstanbul TALKS Inspired 2016 konferansına konuşmacı olarak katıldı. Uzay mekiği lansmanından, dünyanın bir köşesindeki yardım aktivitesine kadar hayatının her anında Mavi jean’lerini giyen Branson, konferans sonrasında Mavi’nin marka yüzü Kerem Bürsin ile bir araya gelerek sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Buluşmanın ardından, Kerem Bürsin sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: “Dünyaya gelmiş geçmiş en başarılı girişimcilerden biri, tutku dolu hümanist ve ilham veren Sir Richard Branson’ı dinleme ve tanışma fırsatım oldu. Son 50 yıldır yaptığı işler ve projeler sayesinde hayatımıza bir şekilde dokundu ve inanılmaz bir tutkuyla dokunmaya devam ediyor. Aynı zamanda büyük bir Mavi hayranı. Devamlı büyük bir istikrarla dünyamızı daha iyiye doğru ittiğiniz için teşekkür ederim.” Kerem Bürsin ve Richard Branson’ın fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.



