Kilo vererek servet sahibi oldu!

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Kısa sürede 19 kilo veren Deniz Seki, zayıflatıcı bir ürünün reklam yüzü oldu

Son haftalarda verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki; bir yandan zayıfladı bir yandan da cebini doldurdu. 19 kilo zayıflayarak eski formuna kavuşan ünlü şarkıcı, zayıflatıcı bir ürünün reklam yüzü oldu. Deniz Seki'nin özellikle internet ortamında büyük ilgi çeken reklam karşılığında 500 bin lira ücret aldığı öğrenildi. Yani 38 bedene düşen ünlü şarkıcı; verdiği her kilo karşılığında yaklaşık 26 bin lira kazanmış oldu. Deniz Seki, bir yandan da alışveriş sitelerinin aranılan ismi haline geldi. Yakında bir moda çekiminde boy gösterecek olan Seki; bu sayede yine yüklü bir ücret alacak. Halen diyet programını sürdüren Deniz Seki; vereceği pozlarla geçtiğimiz yaza damga vuran selülitli ve fazla kilolu fotoğraflarını da unutturmayı hedefliyor.