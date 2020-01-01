ABD Başkanlığına adaylığını açıklayan ve Kim Kardashian ile olan evliliğinin imajını bozduğunu düşündüğü için ayrılma kararı alan Kanye West krizin ardından ilk kez eşiyle bir araya geldi. Çift, West'in bir etkinlik için geldiği Wyoming Eyaletinde bir aracın içinde görüntülendi

Umduğunu bulamadı

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'ın ağladığı görüldü. West, geçen hafta Twitter hesabından da evliliğinin bozulduğuna dair paylaşımlar yapıyordu. West ile yaşadıkları krizi çözmek için eşinin yanına giden 39 yaşındaki Kardashian, umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz gün Amerikan basınında çıkan haberlerde, siyasete atılan 43 yaşındaki rap yıldızının Kim Kardashian'ın görüşme teklifini reddettiği yazılmıştı.



Tanrı'dan mesaj gelmiş

Yaptığı bir seçim mitinginde, en büyük çocukları North’u neredeyse kürtajla aldıracaklarını açıklayan West, bu sözlerle eşi Kardashian'ın büyük tepkisini almıştı. Rap yıldızı rüyasında kendisine Tanrı'dan mesaj geldiğini ve bir sesin ona çocuğunu aldırmamasını söylediğini iddia etmişti. Bu nedenle kürtajı onaylamadığını söyleyen West, şimdi kızlarının çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Cumhuriyetçi West, büyük hayranlık duyduğu ABD Başkanı Donald Trump'ın yerine aday olmak istediğini söylemiş ancak daha sonra adaylıktan çekildiği de iddialar arasında yer almıştı.



'Diktatör kaynana'

Kardashian ailesi ile eskisi gibi anlaşamayan West, Twitter hesabından sık sık onları kötülemeye devam ediyor. Ünlü rapçi, Kardashian'ın annesini diktatör Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a benzetmiş ve onun için o "Kris Jong-Un" demişti. West, annesinin ilişkilerinin içinde yer aldığını ve asla onları rahat bırakmadığını öne sürüyor.



Çiftin ikisi taşıyıcı anneden olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Kardashian’ın dünyaya getirdiği North, 7 ve Saint ise 4 yaşında. Taşıyıcı anneden dünyaya gelen Chicago, 2 yaşında ve Psalm ise 14 aylık. Çiftin 2 yıldır evlilikleri çalkantılı bir şekilde devam ediyor.