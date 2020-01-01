“40 oldum ve kendimi çok alçakgönüllü ve şanslı hissediyorum. Her şeyin garanti olduğunu düşündüğüm tek bir gün bile olmuyor, özellikle gerçekten önemli olan şeylerin hepimize hatırlatıldığı bu dönemde. Bu yıl doğum günümü geçirmek için, bugün olduğum kadına dönüşmemi sağlayan insanlardan daha iyi bir grubu düşünemezdim.” diyerek fotoğraflar paylaşan Kardashian, ailesi ve arkadaşlarıyla “her şey normalmiş gibi” hissedebileceği bir ortam yaratabilmek adına, özel bir adaya gitti.
Özel adaya gitmeden önce davetlilerin birçok sağlık
kontrolünden geçtiğini ve iki hafta karantinada kaldıklarını söyleyen
Kardashian, seyahat edebilmenin ve sevdiğiniz insanlarla beraber olabilmenin ne
kadar önemli olduğunu zamanında anlayamadığını da ifade etti.