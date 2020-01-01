Ailesi ve arkadaşlarından oluşan küçük bir grupla birlikte özel bir adaya giderek doğum gününü kutlayan Kim Kardashian, sosyal medyada tüm anlarını paylaştı.

“40 oldum ve kendimi çok alçakgönüllü ve şanslı hissediyorum. Her şeyin garanti olduğunu düşündüğüm tek bir gün bile olmuyor, özellikle gerçekten önemli olan şeylerin hepimize hatırlatıldığı bu dönemde. Bu yıl doğum günümü geçirmek için, bugün olduğum kadına dönüşmemi sağlayan insanlardan daha iyi bir grubu düşünemezdim.” diyerek fotoğraflar paylaşan Kardashian, ailesi ve arkadaşlarıyla “her şey normalmiş gibi” hissedebileceği bir ortam yaratabilmek adına, özel bir adaya gitti.





Özel adaya gitmeden önce davetlilerin birçok sağlık kontrolünden geçtiğini ve iki hafta karantinada kaldıklarını söyleyen Kardashian, seyahat edebilmenin ve sevdiğiniz insanlarla beraber olabilmenin ne kadar önemli olduğunu zamanında anlayamadığını da ifade etti.