Kim Kardashian evlendi

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ABD'li televizyon yıldızı Kardashian İtalya'da evlendi.

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, rap şarkıcısı Kanye West ile İtalya'nın Floransa kentinde dünyaevine girdi.



Çiftin 300 bin avroya kiraladığı kentin ünlü mekanlarından Boboli bahçelerinin hemen yanındaki 16. yüzyıldan kalma Forte Belvedere'de akşam yapılan masalsı düğünle Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kardashian, hayatını 2 senedir beraber olduğu ünlü rap şarkıcısı 36 yaşındaki West ile birleştirdi.



Çiftin evlendiğinin kesinleştiğini ise yakınları, ABD basınına yaptıkları açıklamalarla duyurdu.



Aralarında İtalyan tenor Andrea Bocelli, Katy Perry gibi çok sayıda ünlü konuğun katıldığı düğün basına kapalı gerçekleşti. Çok sayıda basın mensubu ve çiftin hayranları Forte Belvedere'nin önünde uzun süre ünlüleri görmek için bekledi. Uzun süre bekleyen hayranlardan bazılarının sıcağın da etkisiyle zaman zaman fenalaştıkları, bu kişilerin ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi. ABD'li çiftin daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine gireceği açıklanmış ancak ünlü çift karar değişikliğiyle düğünü Floransa'ya

almıştı. Çift, dün Fransa'nın başkentinde de düğün öncesi kutlama gecesi organize etti.



Kardashian-West çiftinin geçen yıl dünyaya gelen North isimli kızları bulunuyor.