Kim Kardashian'dan Twitter'a öneri

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Kim Kardashian, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a 'edit' özelliği önerisinde bulundu.

ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal paylaşım sitesi Twitter ile ilgili yeni bir öneri ortaya attı.



Kardashian, attığı tweet'le yazılan mesajlarda yapılan imla hatalarının Twitter tarafından otomatik olarak düzeltilmesini istedi ve takipçileriyle şu mesajı paylaştı;



"Az önce Twitter'a bir e-posta göndererek, 'düzenle' özelliği ekleyip ekleyemeyeceklerini sordum. Böylece imla hatası yaptığınızda, attığınız tweet'i silip tekrar göndermek zorunda kalmazsınız. Bakalım ne cevap gelecek."



Ünlü yıldızın önerisine Twitter yöneticilerinden yanıt gecikmedi. Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, "Müthiş fikir! Her zaman işleri hızlandırmanın ve kolaylaştırmanın yollarını ararız" diye tweet atarak, Kardashian'ın isteğine olumlu dönüş yaptı.